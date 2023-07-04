Лучшим выпускникам великолукских школ вручили медали

17:58, 04 июля 2023, ПАИ

Медали вручили лучшим выпускникам великолукских школ. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Городской праздник для выпускников 11-х классов проходит в Великих Луках. Лучших учеников наградили в драматическом театре: 58 выпускников великолукских школ получили медали за особые успехи в учении.

«Выпускники этого года – наши одарённые дети, наши талантливые дети, это наша гордость. Убеждены, что это первая государственная награда станет лишь началом последующих наград, они прославят город, свою семью и свою школу», – подчеркнула заместитель главы администрации города, начальник управления образования Татьяна Лозницкая.

Отмечается, что в этом году большинство великолукских выпускников показали высокие результаты на едином госэкзамене. Средний балл по городу по всем предметам, кроме профильной математики, превышает уровень 2022 года.

С окончанием школы ребят также поздравили представители городской власти.