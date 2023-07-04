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Общество

Две выпускницы Пыталовской школы получили аттестаты с отличием

Торжественное вручение аттестатов об общем среднем образовании с отличием прошло сегодня в Пыталовской средней школе. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

Такого результата смогли достичь две выпускницы 11-го класса Ирина Астапова и Анастасия Спиридонова. Также ученицам вручили медали за отличные успехи.

«Вы победители, и пусть это будет ваша не последняя победа. Желаю, чтобы вы поступили, куда вам захочется, и везде вас сопровождал успех», – пожелала девушкам директор школы Людмила Сидорчук.

Помимо директора к выпускницам обратилась глава Пыталовского района Вера Кондратьева. «Я надеюсь, что те знания, тот опыт, те навыки, которые вы получили здесь, вам пригодятся. И конечно же, мне бы хотелось, чтобы после окончания дальнейшего вашего обучения, вы вернулись сюда, на родную землю. Вы – будущее нашего района, и хотелось бы, чтобы словосочетание «Пыталовский район» звучало гордо!» – подчеркнула она.

Также глава района вместе с начальником отдела образования администрации Пыталовского района Викторией Быковой вручили девушкам благодарственные письма, премии и цветы.

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