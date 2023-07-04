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Общество

Студенты ПсковГУ приняли участие в арт-кластере «Таврида»

Студенты Псковского государственного университета Мария Бирюкова, Андрей Долинин и Андрей Стракшис стали участниками второго образовательного заезда «За сценой. Люди, технологии, процесс», который проходил на территории арт-кластера «Таврида». Об этом сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба университета

Руководил командой начальник отдела по работе с молодёжью Санжар Джалилов. На протяжении недели ребята посещали лекции лидеров индустрии и работали в командах над организацией шоу-кейсов для резидентов арт-кластера.

«Неделя пролетела будто в один миг. Всё было настолько насыщенно, что мы даже не успели побывать на море. Спали по 2-3 часа в день, работали без остановки. Порой пропускали завтраки и обеды, потому что не хватало времени», – делится Санжар Джалилов. 

Образовательный заезд «За сценой. Люди, технологии, процесс» был создан специально для молодых профи, которые занимаются созданием, наполнением и продвижением значимых событий в сфере культуры и искусства. В рамках заезда четыре тематические арт-школы для специалистов прокачивали теоретические и практические навыки участников в продвижении мероприятий, а также в их техническом, визуальном и художественном воплощении.

«Мы обучались новым фишкам, обменивались опытом, обзавелись новыми контактами творческих людей. В завершение мы устроили нереальную коллаборацию: нас разделили на разные команды, и за три дня нужно было создать шоу с певцами, танцорами и даже окунуться в мир виртуальной реальности», – отметил начальник отдела по работе с молодёжью ПсковГУ.

Арт-школа режиссуры массовых мероприятий объединила более 100 режиссёров театрализованных, спортивных и эстрадных представлений, режиссёров шоу и массовых событий, культурных региональных центров, вторых режиссёров, помощников режиссёров и менеджеров сцены шоу и событий. Вместе с ведущими экспертами участники разобрались в новых технологиях создания уникальных шоу и событий, получили инструменты и практические советы от опытных режиссёров и режиссёрско-постановочных групп.

«Мы зарекомендовали себя, о нас услышали! Таврида – это отдельный мир, когда лучшие из лучших собираются в одном месте. Они мало знают друг друга, но создают что-то уникальное», – говорит Санжар Джалилов. 
 

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