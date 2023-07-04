Почти вдвое выросла стоимость отдыха в Турции

20:34, 04 июля 2023, ПАИ

Средний чек на путёвки в Турцию вырос на 70-90 % по сравнению с доковидными временами, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Нынешним летом средняя стоимость поездки в Турцию примерно на десять ночей составила 100–115 тысяч рублей за одного человека. В 2019 году, когда объём турпотока из России на местные курорты составил рекордные семь миллионов человек, цена колебалась в районе 50–60 тысяч рублей, рассказали в АТОР.

На стоимость путёвок повлияло повышение цен на авиаперевозки и проживание. В результате этого сегмент «бюджетных» туристов стал менее доступным, что привело к уменьшению их числа в туристическом направлении Турции.

«Турецкие отели подняли цены в евро для российских партнёров в среднем на 20 % по сравнению с прошлым годом. Для западного рынка они так не сделали по одной-единственной причине: Кипр и Греция, которые ранее принимали сотни тысяч россиян, сейчас вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле», – отметил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в интервью «Известиям».

По словам эксперта, турецкие отели повысили цены для российских туристов в попытке избежать убытков. Однако такая стратегия не была оценена туристами: даже высокопопулярные турецкие отели остаются недозагруженными.