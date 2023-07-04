Проект реставрации башни Святых ворот реализуется в Псковской области

20:55, 04 июля 2023, ПАИ

Объект культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот», построенный в XVII веке, входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря». Об этом сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Башня возведена ориентировочно в 1662–1664 годах как дополнительное укрепление для противостояния атакам шведского войска.

В начале XVIII века, по указу Петра I, башня была надстроена деревянным ярусом со шпилем, увенчанным двуглавым орлом, приобрела новую парадно-дозорную функцию.

В 1970-е года усилиями архимандрита Алипия в башне была создана иконописная мастерская. Последние годы башня не эксплуатируется.

В настоящее время реализуется проект реставрации и приспособления памятника истории и архитектуры.