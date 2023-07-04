Исполняющий обязанности главы Печорского района встретился с городским педагогическим сообществом

21:14, 04 июля 2023, ПАИ

Исполняющий обязанности главы Печорского района Валерий Зайцев встретился с педагогическим коллективом городских школ Печорского района. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

Вначале и. о. главы района побывал в Печорской средней школе № 3. Здесь Валерий Зайцев коснулся острых вопросов, которые волнуют учителей. «Некоторые из вопросов обсудили, постараемся определить возможности и найти подходящие варианты для их решения», – отметил после встречи исполняющий обязанности руководителя муниципалитета.

С директором ПСШ № 3 Ниной Ярославцевой состоялся разговор о капитальном ремонте, завершившемся в учреждении.

«Приятно удивлён наличием современной площадки для обучения детей и подростков, Hard-компетенциям в сфере информационных технологий. Речь идёт о Центре цифрового образования детей «IT-куб. Печоры». Здесь детей учат системному администрированию, языкам программирования Java, Python, изучению алгоритмики и логики, робототехники и многому другому», – поделился Валерий Зайцев. Также прошла встреча с учителями Печорской гимназии.

После общения с педколлективом исполняющий обязанности главы Печорского района Валерий Зайцев вместе с директором гимназии Ольгой Тумановской и её заместителем по административно-хозяйственной части Вячеславом Зыковым прошлись по коридорам и классам. В гимназии нужно обязательно довести до конца капитальный ремонт. Идут работы в спортивном зале, где всё демонтировано. Также необходимо привести в порядок крыльцо, помещения, где будет располагаться школьная библиотека, и установить пандус для маломобильных групп граждан.

«Чувствуется, что у Ольги Михайловны Тумановской есть команда с единой целью, приоритетами и стремлениями», – подчеркнул Валерий Зайцев по итогам визита в Печорскую гимназию. Отметим, что с подрядчиком, ремонтирующим Печорскую гимназию, было рассмотрено соблюдение графика работ и их качество.