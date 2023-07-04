Лучших кинологов определили в УФСИН России по Псковской области
Ежегодные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками на первенство УФСИН России по Псковской области прошли на базе ИК-6 и объединили команды из всех учреждений уголовно-исполнительной системы области, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Программа мероприятия включала в себя отработку практических навыков по разным направлениям кинологической службы. За время соревнований участники пробовали свои силы в таких испытаниях как: выборка вещи и человека, обыск объекта с фигурантом и запаховыми предметами, обыск транспортного средства, преодоление полосы препятствий, следовая работа.
По итогам соревнований победу в командном зачёте одержала ИК-6 (пгт. Сосновый Бор), второе место у представителей ИК-2 (дер. Крюки), третье – у отдела по конвоированию (Псков).
В личном первенстве среди специалистов-кинологов места распределились следующим образом: первая ступень пьедестала почёта – Андрей Федотов со служебной собакой Виконта (ИК-6). Он подтвердил звание сильнейшего повторно, являясь победителем соревнования сезона 2022. На второй ступени расположился Алексей Семёнов со служебной собакой Еранис (ИК-2), на третьей – Николай Брык с четвероногим напарником по службе Изма (отдел по конвоированию).
Все победители отмечены дипломами и кубками. Также в честь профессионального праздника за отличие в службе сотрудникам кинологических подразделений вручены благодарности начальника УФСИН России по Псковской области. Заслуженные награды участники соревнований получили из рук заместителя начальника пенитенциарного ведомства Дениса Красносельского.
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