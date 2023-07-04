Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лучших кинологов определили в УФСИН России по Псковской области

Ежегодные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками на первенство УФСИН России по Псковской области прошли на базе ИК-6 и объединили команды из всех учреждений уголовно-исполнительной системы области, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ведомства

Программа мероприятия включала в себя отработку практических навыков по разным направлениям кинологической службы. За время соревнований участники пробовали свои силы в таких испытаниях как: выборка вещи и человека, обыск объекта с фигурантом и запаховыми предметами, обыск транспортного средства, преодоление полосы препятствий, следовая работа. 

По итогам соревнований победу в командном зачёте одержала ИК-6 (пгт. Сосновый Бор), второе место у представителей ИК-2 (дер. Крюки), третье – у отдела по конвоированию (Псков).

В личном первенстве среди специалистов-кинологов места распределились следующим образом: первая ступень пьедестала почёта – Андрей Федотов со служебной собакой Виконта (ИК-6). Он подтвердил звание сильнейшего повторно, являясь победителем соревнования сезона 2022. На второй ступени расположился Алексей Семёнов со служебной собакой Еранис (ИК-2), на третьей – Николай Брык с четвероногим напарником по службе Изма (отдел по конвоированию).

Все победители отмечены дипломами и кубками. Также в честь профессионального праздника за отличие в службе сотрудникам кинологических подразделений вручены благодарности начальника УФСИН России по Псковской области. Заслуженные награды участники соревнований получили из рук заместителя начальника пенитенциарного ведомства Дениса Красносельского.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 июля 2023

Эксперты назвали 3 июля самым жарким днём на Земле

04 июля 2023

ФОТОФАКТ. В Великих Луках укладывают асфальт

04 июля 2023

Лучших кинологов определили в УФСИН России по Псковской области
04 июля 2023

Пьяный водитель протаранил мачту освещения и чуть не сбил женщину в Плюссе
04 июля 2023

20 авторских фильмов прошли отборочный тур конкурса «КиноСтарт»
04 июля 2023

Исполняющий обязанности главы Печорского района встретился с городским педагогическим сообществом
04 июля 2023

Проект реставрации башни Святых ворот реализуется в Псковской области

04 июля 2023

Почти вдвое выросла стоимость отдыха в Турции

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...