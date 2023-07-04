В Воронежской области три человека пострадали и один погиб от удара молнии

22:39, 04 июля 2023, ПАИ

В Воронежской области от удара молнии один человек погиб и три пострадали. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя департамента здравоохранения региона Любовь Левшакову.

«Пострадало четверо человек, в том числе два ребёнка. Один пострадавший погиб, ещё один переведён в ожоговое отделение областной больницы № 1 в тяжёлом состоянии», – рассказала она.

Инцидент произошел в понедельник вечером около 21:00 мск. Две сестры со своими детьми отправились на родник в селе Нижний Икорец, когда в них ударила молния. Одна из женщин умерла на месте, её годовалый ребенок был доставлен в травматологию. Вторая женщина и её ребёнок были доставлены в Воронеж в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.