Безработица среди молодых людей в России снизилась, сообщил Минтруд

23:54, 04 июля 2023, ПАИ

Безработица среди молодых людей от 20 до 25 лет в России снизилась до 11,5 %, заявил министр труда Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передаёт ТАСС.

«Безработица сократилась во всех возрастных группах, но что особенно важно, этот показатель снизился и в возрастной группе среди молодых людей. Трудности у соискателей до 25 лет возникают в основном при поиске работы, которую нужно или возможно совмещать с учёбой, либо при выборе первого места работы, трудоустройства, так сказать, на старте профессионального пути. В 2021 году, когда при вашей поддержке, Владимир Владимирович, была принята долгосрочная программа содействия молодёжной занятости, уровень безработицы среди соискателей в возрасте от 20 до 25 лет составлял свыше 17 %. Сегодня этот показатель – 11,5%», – сказал Котяков.

Снижается, добавил министр, и неполная занятость. «За год, по данным оперативного мониторинга, более чем втрое снизилась численность работников, которые находятся в простое или в режиме неполного рабочего дня», – отметил он.