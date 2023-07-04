Российские сотрудники компаний перестали бояться увольнений
Российские сотрудники компаний перестали бояться увольнений, сообщает «Российская газета».
Сейчас только 11 % граждан считают, что им грозит потеря работы в ближайшие три месяца. Год назад их было 16 %, говорится в предоставленном «Российской газете» исследовании РАНХиГС.
Трудоустроенные сотрудники не боятся увольнений, так как видят свою востребованность. Работодатели стремятся максимально задействовать имеющиеся у них трудовые ресурсы. За год доля сотрудников, работающих сокращённый рабочий день или отправленных в отпуск за свой счёт или с частичной оплатой, сократилась с 4,4 % до 2,9 %.
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