Российские сотрудники компаний перестали бояться увольнений

00:13, 05 июля 2023, ПАИ

Российские сотрудники компаний перестали бояться увольнений, сообщает «Российская газета».

Сейчас только 11 % граждан считают, что им грозит потеря работы в ближайшие три месяца. Год назад их было 16 %, говорится в предоставленном «Российской газете» исследовании РАНХиГС.

Трудоустроенные сотрудники не боятся увольнений, так как видят свою востребованность. Работодатели стремятся максимально задействовать имеющиеся у них трудовые ресурсы. За год доля сотрудников, работающих сокращённый рабочий день или отправленных в отпуск за свой счёт или с частичной оплатой, сократилась с 4,4 % до 2,9 %.