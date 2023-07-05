Штраф за недопуск газовщиков в квартиру могут увеличить до десяти тысяч рублей

07:41, 05 июля 2023, ПАИ

Увеличить штрафы за недопуск в квартиру газовщиков до десяти тысяч рублей планируют в России. Законопроект одобрило правительство РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официальный отзыв кабмина. Документ планируется в ближайшее время внести в Госдуму.

Проект закона направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), рассказал один из разработчиков документа, сенатор Совета Федерации РФ Андрей Кутепов.

Сейчас штрафы для граждан за это составляют от одной до двух тысяч рублей. Их предлагается увеличить в пять раз — до 5–10 тысяч. Для должностных лиц максимальная санкция возрастет до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч, следует из законопроекта.

Глава Ассоциации газовых хозяйств «Сибдальвостокгаз» Андрей Румянцев отметил, что организация положительно оценивает инициативу, потому что проблема недопуска существует. Он считает, что, опасаясь возможного штрафа, люди будут более ответственно подходить к вопросу.

С другой стороны, по данным главы Гильдии инженеров газового оборудования Станислава Митюшина, случаи сознательного недопуска газовщиков составляют лишь около 1,5%. В остальных случаях специалисты не могут попасть в квартиру потому, что человек, например, находится в отпуске, в больнице, в командировке.

Штрафы не могут полностью решить проблему взрывов бытового газа, полагают некоторые эксперты. Эффективнее было бы передать обязанности по обслуживанию и замене газового оборудования в квартирах, которые сдаются по соцнайму, муниципалитетам, размещать в подъездах информацию о безопасном использовании оборудования, субсидировать малоимущим его замену, уверен Станислав Митюшин.