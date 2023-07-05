Управляющие компании оштрафуют за отказ от перерасчета услуг ЖКХ

08:18, 05 июля 2023, ПАИ

Ввести новое наказание для недобросовестных коммунальщиков планируют в России. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья (ТСЖ) и иным специализированным организациям теперь будет грозить штраф за нарушение сроков перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ. Для должностных лиц он составит до пяти тысяч рублей, для юрлиц — до 50 тысяч.

Если же обязанность по оплате взыскания не была выполнена, то наказание будет еще строже: для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, юрлиц — до 200 тысяч. За неоднократное нарушение предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 40 тысяч рублей, юрлиц — до 250 тысяч.

Такой законопроект с поправками в КоАП госсобрания Башкирии был поддержан правительством. С отзывом кабмина ознакомились «Известия». В нем отмечается, что законопроект заслуживает внимания, так как «направлен на предупреждение нарушений прав граждан в результате недобросовестных действий лиц, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами, и лиц, предоставляющих коммунальные услуги».

Сами авторы законопроекта необходимость его принятия объясняют пробелом в законодательстве, сообщает газета.

«В статьях 156, 157 Жилищного кодекса РФ определено, что в случае начисления необоснованно завышенной платы за ЖКХ виновник оплачивает потерпевшей стороне (собственнику помещения, нанимателю) штраф в размере 50% от переплаты. Однако отсутствует наказание, если он отказывается исполнять свои обязанности по выплате штрафа и перерасчету платы за услуги», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.