Псковичей предупреждают о возможном отключении водоснабжения
О временном отключении водоснабжения предупредили псковичей. Об этом сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Это связано с работами служб предприятия, которые будут проходить сегодня.
Воду могут отключить по следующим адресам:
– улица Максима Горького, № 24/7, 26/4;
– частный сектор на Крестовском шоссе, улицах 2-й Рельсовой, Правды и в Зимнем переулке.
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05 июля 2023
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