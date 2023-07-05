Псковичей предупреждают о возможном отключении водоснабжения

09:24, 05 июля 2023, ПАИ

О временном отключении водоснабжения предупредили псковичей. Об этом сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Это связано с работами служб предприятия, которые будут проходить сегодня.

Воду могут отключить по следующим адресам:

– улица Максима Горького, № 24/7, 26/4;

– частный сектор на Крестовском шоссе, улицах 2-й Рельсовой, Правды и в Зимнем переулке.