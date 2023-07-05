Экс-начальницу псковского почтового отделения осудили за присвоение почти 500 тысяч рублей

09:48, 05 июля 2023, ПАИ

Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли мошенническую схему бывшего начальника одного из отделений почтовой связи псковского почтамта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Следствие установило, что гражданка присвоила себе наличные денежные средства, принадлежащие псковскому почтамту, в сумме 497 тысяч рублей. При этом, для сокрытия преступления, она подделывала итоговую отчётность.

Псковский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и взыскание с неё 497 тысяч рублей в счёт возмещения причиненного материального ущерба УФПС Псковской области АО «Почта России».