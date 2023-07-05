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Общество

Экс-начальницу псковского почтового отделения осудили за присвоение почти 500 тысяч рублей

Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли мошенническую схему бывшего начальника одного из отделений почтовой связи псковского почтамта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Следствие установило, что гражданка присвоила себе наличные денежные средства, принадлежащие псковскому почтамту, в сумме 497 тысяч рублей. При этом, для сокрытия преступления, она подделывала итоговую отчётность.

Псковский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и взыскание с неё 497 тысяч рублей в счёт возмещения причиненного материального ущерба УФПС Псковской области АО «Почта России».

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