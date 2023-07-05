Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах в органы местного самоуправления Тверской области
Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления Тверской области 10 сентября 2023 года.
|
Наименование
|
Объем, полос
|
Цвет
|
Тип бумаги
|
Плотность,гр./м2
|
Тираж, экз.
|
Стоимость, руб./экз.
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2000
|
14.40
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
5000
|
7.20
|
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
10000
|
4.68
|
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2000
|
8.58
|
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2500
|
7.23
|
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
3000
|
6.50
|
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
5000
|
4.49
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
6000
|
4.37
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
12000
|
3.35
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5000
|
5.96
|
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
10000
|
4.39
|
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
300
|
47.10
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
400
|
36.54
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
500
|
30.60
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
800
|
20.80
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
1000
|
17.54
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
2000
|
10.93
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
5000
|
8.88
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
400
|
24.30
|
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
500
|
23.04
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
1500
|
9.84
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
4000
|
5.76
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5000
|
5.26
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5500
|
5.10
|
Карманный календарь
|
2
|
4+4
|
Картон
|
270
|
5000
|
4.73
Стоимость может меняться не более чем на 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений.
НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции.
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