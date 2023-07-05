Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах в органы местного самоуправления Тверской области

10:02, 05 июля 2023, ПАИ

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления Тверской области 10 сентября 2023 года.

Наименование Объем, полос Цвет Тип бумаги Плотность,гр./м2 Тираж, экз. Стоимость, руб./экз. Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 2000 14.40 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 5000 7.20 Газета А3(А2) 8(4) 4+4 Газетная 45 10000 4.68 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 2000 8.58 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 2500 7.23 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 3000 6.50 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 5000 4.49 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 6000 4.37 Газета А3 4 4+4 Газетная 45 12000 3.35 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 5000 5.96 Листовка А4 2 4+4 Мелованная 115 10000 4.39 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 300 47.10 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 400 36.54 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 500 30.60 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 800 20.80 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 1000 17.54 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 2000 10.93 Плакат А3 2 4+0 Мелованная 130 5000 8.88 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 400 24.30 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 500 23.04 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 1500 9.84 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 4000 5.76 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 5000 5.26 Евробуклет А4 2 4+4 Мелованная 115 5500 5.10 Карманный календарь 2 4+4 Картон 270 5000 4.73

Стоимость может меняться не более чем на 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений.

НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции.