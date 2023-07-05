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Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах в органы местного самоуправления Тверской области

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления Тверской области 10 сентября 2023 года.

Наименование

Объем, полос

Цвет

Тип бумаги

Плотность,гр./м2

Тираж, экз.

Стоимость, руб./экз.

  

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

2000

14.40

 

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

5000

7.20

 

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

10000

4.68

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

2000

8.58

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

2500

7.23

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

3000

6.50

 

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

5000

4.49

  

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

6000

4.37

  

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

12000

3.35

  

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

5000

5.96

 

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

10000

4.39

 

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

300

47.10

  

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

400

36.54

  

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

500

30.60

  

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

800

20.80

  

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

1000

17.54

  

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

2000

10.93

  

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

5000

8.88

  

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

400

24.30

 

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

500

23.04

  

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

1500

9.84

  

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

4000

5.76

  

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

5000

5.26

  

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

5500

5.10

  

Карманный календарь

2

4+4

Картон

270

5000

4.73

  

Стоимость может меняться не более чем на 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений.

НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции.

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