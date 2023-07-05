Фасад здания драмтеатра отремонтируют в Пскове

09:59, 05 июля 2023, ПАИ

Ремонт возле здания драмтеатра имени Александра Пушкина начался в Пскове. Также планируется отремонтировать фасад учреждения и обновить уличную подсветку. Об этом сообщает «Первый Псковский» со ссылкой на художественного руководителя Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрия Месхиева.

«Ремонт будет происходить в течение 2023 и 2024 годов на устранение тех дефектов, которые произошли со временем после капитального ремонта здания театра в 2012 году. Вокруг фундамента просела плитка, облупились какие-то вещи, краска где-то отвалилась. И мы писали заявление, делали, собственно, проект в прошлом году», – отметил Дмитрий Месхиев.

По его словам, деньги на стартовавший ремонт выделило Министерство культуры России.