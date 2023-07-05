Водитель отвлёкся от управления автомобилем и учинил ДТП в Струго-Красненском районе

10:53, 05 июля 2023, ПАИ

Водитель отвлёкся от управления автомобилем и учинил ДТП в Струго-Красненском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

ДТП произошло на 261-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель в Струго-Красненском районе. Пскович за рулём «Хендай-Акцент» не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля «Лада-Веста», отвлёкся от управления и врезался в машину. В результате последний автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель «Лады-Весты» получила незначительные травмы. На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.