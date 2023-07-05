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Выпускники магистратуры «Социально-историческое образование» ПсковГУ получили дипломы

Десять из 11 выпускников-магистрантов, закончивших обучение в Псковском государственном университете по программе «Социально-историческое образование», получили дипломы с отличием. В новую приёмную кампанию набор на данное направление открыт на 15 бюджетных мест. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

«Все наши магистранты работают в разных местах: музеях, Туристском информационном центре, библиотеках, правительстве региона, в нашем вузе. Работа не помешала им посещать занятия, грамотно встраивать учебную и внеучебную деятельность в свой график жизни последних двух лет, находить время для выступлений на конференциях и написания научных статей», – рассказала директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций, куратор программы Людмила Алиева.

В общей сложности выпускники программы в 2023 году приняли участие в конференциях различного уровня с докладами на 61 тему, опубликовали 30 научных статей, из которых восемь – в журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Всего один пример: магистрантка Александра Тулимонас опубликовала пять статей в журнале из перечня ВАК.

По словам Людмилы Алиевой, за два года магистранты внесли серьёзный вклад в рамках проекта «Без срока давности», в том числе осуществили работу при подготовке учебного пособия «Внедрение материалов проекта «Без срока давности» в деятельность вузов РФ: научно-методические материалы». А в последнем семестре в рамках практической подготовки студенты подготовили материалы для готовящихся к публикации учебно-методических материалов по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи Псковской области на основе материалов проекта «Без срока давности» – «Псковский край. Непокоренные».

«Всего за период реализации программы мы выпустили 47 человек, которые на сегодняшний день занимают должности руководителей структурных подразделений, трудятся в системе образования нашей области и показывают высокие результаты профессиональной деятельности», – приводит слова Людмилы Алиевой пресс-служба ПсковГУ.

Она также отметила, что на данный момент 15 бюджетных мест «ждут своих новых героев». 

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