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Общество

Псковичи реже всех в стране оценивают своё школьное образование на отлично

Псковичи реже всех в стране оценивают своё школьное образование на отлично. Это следует из опроса российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Фото: ПАИ

Опрошенные соискатели из Псковской области в среднем оценивают своё школьное образование на 3,2 балла из пяти (в целом по России – на 3,8 балла). Причём чем старше соискатель, тем эта оценка выше — соискатели в возрасте от 55 лет и старше оценивают своё школьное образование на 4,4 балла, а самые младшие из респондентов (18–24 года) — на 3,6 балла.

Ниже всего средняя оценка школьного образования среди соискателей из сферы маркетинга, рекламы и PR (3,5 балла). Больше всех довольны результатами учёбы в школе высший менеджмент и работники науки/образования (по 4,3 балла).

В целом оценку «отлично» школьному образованию поставили только 25 % опрошенных жителей Псковской области – это самый низкий показатель среди регионов России (в общем по стране отличную оценку поставили 30 % опрошенных). Оценку «хорошо» своему школьному образованию поставили 31 % местных жителей, «удовлетворительно» – 24 %.

Среди предметов наиболее высокую оценку со стороны соискателей получили русский язык и литература (4,2 балла из 5), а также математика (3,9 балла из 5). Наиболее низкую удовлетворённость качеством преподавания предмета получили иностранный язык и химия (по 3,3 балла).

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