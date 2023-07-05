Как вернуть деньги за оплату ЖКХ в банковском приложении

11:15, 05 июля 2023, ПАИ

С начала года жители Псковской области оплатили квитанции ЖКХ через приложение СберБанк Онлайн на сумму свыше 3,7 миллиарда рублей, совершив при этом порядка 3,6 миллиона транзакций. По количеству операций это на 30 % больше, чем за тот же период прошлого года, а в денежном выражении — на 14 % больше.

Оплата услуг ЖКХ с помощью приложения СберБанк Онлайн – самый простой и быстрый способ: не нужно никуда идти, достаточно отсканировать QR-код с квитанции. При этом не придётся вводить длинные реквизиты. Для проведения оплаты достаточно открыть на смартфоне приложение СберБанк Онлайн, нажать «Сканировать QR-код» на главном экране и навести камеру на QR-код. Все реквизиты для оплаты заполнятся сами, вам останется только подтвердить оплату.

Кроме того, за оплаченные квитанции ЖКХ можно вернуть деньги.

Если у вас есть накопленные бонусы СберСпасибо, спустя 3 дня и в течение 45 дней с момента совершения платежа вы можете полностью или частично обменять бонусы на рубли.

Вернуть деньги за оплаченную коммуналку обратно на свою карту можно в приложении СберБанк Онлайн по простой инструкции:

– найдите в приложении раздел «Кошелёк», пролистайте влево до вкладки «СберСпасибо» и «Подробнее».

– Нажмите «Конвертировать бонусы в рубли». Появится список ваших недавних платежей.

– Выберите платёж, за который хотите вернуть деньги на карту.

– Выберите количество бонусов, которое хотите обменять, и подтвердите операцию.

За 1 конвертируемый бонус можно вернуть от 0,5 до 0,75 рубля в зависимости от вашего уровня привилегий.

«Мы ещё более упростили клиентам СберБанк Онлайн оплату коммуналки. Если у вас не одна, а несколько квитанций, все счета по вашему адресу размещены в одном месте и оплатить их можно одним кликом с сервисом «Дом». Кроме того, оплачивая квитанции за коммуналку через приложение Сбербанка, вы не только экономите время, но и деньги. Онлайн-комиссия за расчеты в приложении в три раза ниже, чем при оплате квитанций в офисе банка, и составляет всего 1 %», – резюмировал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.