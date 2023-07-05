На рынке Пскова торговали иностранной парфюмерией без документов

10:50, 05 июля 2023, ПАИ

На рынке Пскова торговали иностранной парфюмерией без документов, сообщили ПАИ в Псковской транспортной прокуратуре.

Продажей занимался индивидуальный предприниматель, который предлагал покупателя духи без докуметов и маркировки.

Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны).