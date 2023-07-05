Первенство России по велосипедному спорту стартовало в Пушкинских Горах

11:51, 05 июля 2023, ПАИ

Первенство России на шоссе в многодневной велогонке среди юниорок 17–18 лет и всероссийские соревнования среди девушек 15–16 лет в той же дисциплине проходят в Пушкинский Горах. Об этом сообщает корреспондент газеты «Пушкинский край».

«Приехали спортсмены из Воронежа, Адыгеи, Санкт-Петербурга, Иркутска, Краснодара, Свердловска и Екатеринбурга и, конечно, Псковской области», – отметил заслуженный тренер России Юрий Карпенков.

Он также выразил благодарность комитету по спорту Псковской области и администрации муниципалитета за помощь в организации мероприятия. Юрий Карпенков добавил, что есть те спортсмены, которые впервые принимают участие в подобных соревнованиях.

«Здесь [в Пушкинских Горах. – ПАИ] привлекает то, что дороги хорошие и рельеф. Везде в Псковской области равнинные участки, а здесь холмистая местность и рельеф для велоспорта отличный», – подчеркнул он.

Участников также поприветствовала глава района Оксана Филиппова. «Хочу пожелать вам спортивных побед, хорошего общения друг с другом, радости от пребывания на нашей территории. Наши замечательные Пушкинские Горы славятся не только своими достопримечательностями и заповедными местами, но и славными спортивными традициями и достижениями. Главное – хорошей погоды, безопасного участия в гонках. Пусть победит сильнейший!» – отметила она.