Новые случаи заражения сибирской язвой обнаружили в России
Сибирскую язву обнаружили у четырёх человек в Тыве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Россельхознадзора.
«На сегодняшний день диагноз «сибирская язва» подтвержден у четырёх человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Позже стало известно, что Минздрав республики подтвердил данную информацию. Добавим, что первый заболевший сибирской язвой был госпитализирован в конце июня, после чего в районе был введён карантин.
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05 июля 2023
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