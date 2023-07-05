Новые случаи заражения сибирской язвой обнаружили в России

13:43, 05 июля 2023, ПАИ

Сибирскую язву обнаружили у четырёх человек в Тыве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Россельхознадзора.

«На сегодняшний день диагноз «сибирская язва» подтвержден у четырёх человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Позже стало известно, что Минздрав республики подтвердил данную информацию. Добавим, что первый заболевший сибирской язвой был госпитализирован в конце июня, после чего в районе был введён карантин.