Девять лет колонии получил порхович за избиение знакомого до смерти

22:14, 05 июля 2023, ПАИ

27-летнего жителя Порховского района приговорили к девяти годам исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на полгода за причинение легкого вреда здоровью и убийство по неосторожности (пункт «в» части 2 статьи 115 и часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Следствие установило, что 29 сентября 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения был в гостях у своего знакомого в Порхове. В ходе ссоры с ним мужчина взял стеклянную бутылку и три раза ударил ею знакомого по голове. В результате у потерпевшего осталась рана на левом виске.

Через месяц, 30 октября, мужчина у себя дома распивал спиртные напитки в компании с другим знакомым. Они поссорились на бытовой почве, в результате чего мужчина взял деревянную табуретку и ударил потерпевшего по голове. Затем он выгнал знакомого на лестничную площадку, поскольку тот отказывался покидать квартиру. Там злоумышленник четыре раза ударил его ногой: два раза по телу, один раз по голове и один раз по голени. Потерпевший упал на пол лестничной площадки и скончался от полученных травм на месте происшествия.

В итоге приговором суда по совокупности двух преступлений мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок шесть месяцев. Приговор суда в законную силу пока не вступил.