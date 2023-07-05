Очередь из фур сократилась на границе Псковской области и Латвии в 1,3 раза

12:23, 05 июля 2023, ПАИ

В 1,3 раза сократилась за последнюю неделю очередь из грузовых автомобилей на въезд в Россию из Латвии через участки государственной границы в Псковской области. На данный момент в очереди в пунктах пропуска «Бурачки» и «Убылинка» находятся 245 большегрузов, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

«Бурачки», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество автотранспортных средств перед пунктом пропуска – 215», – сообщается на сайте ФТС.

Очередь из фур на пункте пропуска «Убылинка» составляет 30 автомобилей. Неделю назад в общей сложности въезда в Россию ожидали 320 большегрузов.

Кроме того, таможенной службой зафиксированы очереди из легковых автомобилей. Так, в пункте пропуска «Бурачки» в очереди находятся 45 транспортных средств. В пункте пропуска «Убылинка» – 40 машин. Также 21 легковой автомобиль находится в очереди в пункте пропуска «Лудонка».