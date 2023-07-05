Творческий вечер с финалистом премии «Национальный бестселлер» пройдёт в Пскове

13:31, 05 июля 2023, ПАИ

Встреча с писателем Кириллом Рябовым пройдёт в рамках литературного проекта «Букбар» в Пскове. Программа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе креативного пространства «Лофт».

15 июля в «Лофте» пройдёт творческий вечер с Кириллом Рябовым. Он написал десять книг, по двум из которых сняли кино: «Хорошие девочки попадают в рай» (режиссёр Дмитрий Месхиев) и «777» (режиссёр Александр Хант).



Кирилл Рябов родился в Ленинграде в 1983 году. Большинство его книг были номинированы или получили литературные премии: Международная литературная премия имени В. П. Катаева («Отец ждёт»), «Ясная Поляна» («Фашисты»), «Национальный бестселлер» («Никто не вернется», «Клей», «Пёс», «Сжигатель трупов»), «Большая книга» («Пёс»).



В конце 2009 года стал одним из победителей литературного конкурса «Факультет», лауреат литературной премии «Молодой Петербург» в том же 2009 году. Печатался в журналах «Нева», «Октябрь», «Флорида», «Второй Петербург» и других.



На встрече Кирилл Рябов расскажет о своих книгах и о кино, снятых по его произведениям. Так, например, можно узнать много интересного о фильме «777», который не так давно снимал Александр Хант («Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», «Межсезонье»).



Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Мероприятие начнётся в 17:30 15 июля.