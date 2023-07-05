Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Творческий вечер с финалистом премии «Национальный бестселлер» пройдёт в Пскове

Встреча с писателем Кириллом Рябовым пройдёт в рамках литературного проекта «Букбар» в Пскове. Программа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе креативного пространства «Лофт». 

Фото: пресс-служба креативного пространства «Лофт»

15 июля в «Лофте» пройдёт творческий вечер с Кириллом Рябовым. Он написал десять книг, по двум из которых сняли кино: «Хорошие девочки попадают в рай» (режиссёр Дмитрий Месхиев) и «777» (режиссёр Александр Хант).

Кирилл Рябов родился в Ленинграде в 1983 году. Большинство его книг были номинированы или получили литературные премии: Международная литературная премия имени В. П. Катаева («Отец ждёт»), «Ясная Поляна» («Фашисты»), «Национальный бестселлер» («Никто не вернется», «Клей», «Пёс», «Сжигатель трупов»), «Большая книга» («Пёс»).

В конце 2009 года стал одним из победителей литературного конкурса «Факультет», лауреат литературной премии «Молодой Петербург» в том же 2009 году. Печатался в журналах «Нева», «Октябрь», «Флорида», «Второй Петербург» и других.

На встрече Кирилл Рябов расскажет о своих книгах и о кино, снятых по его произведениям. Так, например, можно узнать много интересного о фильме «777», который не так давно снимал Александр Хант («Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», «Межсезонье»).

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Мероприятие начнётся в 17:30 15 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 июля 2023

Жару прогнозируют в Псковской области 6 июля
05 июля 2023

Работа на опережение: «Ростелеком» устраняет 60% неполадок сети незаметно для клиентов и ещё почти 30% – дистанционно
05 июля 2023

Новые случаи заражения сибирской язвой обнаружили в России
05 июля 2023

Творческий вечер с финалистом премии «Национальный бестселлер» пройдёт в Пскове
05 июля 2023

Выпускники магистратуры «Социально-историческое образование» ПсковГУ получили дипломы
05 июля 2023

Псковичи реже всех в стране оценивают своё школьное образование на отлично
05 июля 2023

Поправки в областной бюджет на 2 млрд рублей согласовал профильный комитет Собрания
05 июля 2023

Сортируют ли псковичи мусор, обсудят на «Серебряном дожде»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...