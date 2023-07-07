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Происшествия

Псковичи лишились денег, пытаясь купить вымышленные ноутбук и стройматериалы

Более 800 тысяч рублей недосчитались жители Псковской области после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По версии следствия, несколько жителей региона пытались сделать покупку в интернете, в том числе ноутбука и стройматериалов. Однако они столкнулись с нечистыми на руку людьми, которые сумели ввести их в заблуждение и завладели деньгами. Ещё несколько доверчивых людей поддались на другие уловки злоумышленников и тоже потеряли сбережения.

Также некоторым жителям Пскова, Великих Лук, Порховского и Великолукского районов неоднократно звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими и правоохранителями. И под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита на собеседников завладели их деньгами. Ещё несколько доверчивых граждан поддались на другие уловки злоумышленников и тоже потеряли сбережения.

Таким образом, потерпевшие недосчитались в общей сложности более 800 тысяч рублей. Они обратились за помощью в органы внутренних дел. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

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