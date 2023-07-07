Псковичи лишились денег, пытаясь купить вымышленные ноутбук и стройматериалы

20:18, 05 июля 2023, ПАИ

Более 800 тысяч рублей недосчитались жители Псковской области после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, несколько жителей региона пытались сделать покупку в интернете, в том числе ноутбука и стройматериалов. Однако они столкнулись с нечистыми на руку людьми, которые сумели ввести их в заблуждение и завладели деньгами. Ещё несколько доверчивых людей поддались на другие уловки злоумышленников и тоже потеряли сбережения.

Также некоторым жителям Пскова, Великих Лук, Порховского и Великолукского районов неоднократно звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими и правоохранителями. И под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита на собеседников завладели их деньгами. Ещё несколько доверчивых граждан поддались на другие уловки злоумышленников и тоже потеряли сбережения.

Таким образом, потерпевшие недосчитались в общей сложности более 800 тысяч рублей. Они обратились за помощью в органы внутренних дел. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.