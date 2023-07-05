Поправки в областной бюджет на 2 млрд рублей согласовал профильный комитет Собрания

12:45, 05 июля 2023, ПАИ

Отчёт об исполнении областного бюджета за 2022 год и первые корректировки параметров финансового документа этого года согласовал профильный комитет – вопросы рассмотрены в преддверии июльской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

С докладом об исполнении бюджета выступила вице-губернатор Татьяна Баринова. По просьбе председателя парламентского комитета Александра Братчикова финансист озвучила два ключевых сравнительных показателя: первоначально утверждённый объём годовых доходов региона составлял 47 млрд 882 млн 418 тысяч рублей, а к концу года вырос до 55 млрд 104 млн 488,6 тысячи рублей.

«Очень хорошо, что бюджет вырос, и суммы очень приличные», – прокомментировал цифры Александр Братчиков.

Основываясь на представленном отчёте, а также на заключениях Счётной палаты области и юристов Собрания, депутаты рекомендовали принять законопроект.

Переходя к поправкам в бюджет текущего года вице-губернатор также озвучила основные обновлённые параметры: доходы за счёт поступления дополнительных федеральных средств и роста прогноза по собственным налоговым поступлениям изменяются на 2,25 млрд рублей, расходы возрастают почти на 3 млрд рублей, государственный долг сокращается на 329,5 млн рублей. Ещё одна показательная цифра – на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы направляется 1,2 млрд рублей.

Отдельное внимание Татьяна Баринова обратила на направления увеличения расходов за счёт средств федерального бюджета, которые учтены в бюджетной росписи, но поступили в регион уже после подготовки текущих изменений. Речь идёт о 1,8 млрд на реализацию проекта экотехнопарка.

Депутаты поблагодарили губернатора и правительство за работу по увеличению бюджетных параметров и согласовали предложенные изменения.

Ещё один отчётный вопрос – годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Псковской области в 2022 году – депутатам представил председатель правительственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Руководитель исполнительного органа напомнил, что в регионе реализуется 21 госпрограмма. «15 из них характеризуются высоким уровнем эффективности, с низким уровнем у нас только 2 госпрограммы. Средняя степень достижения целевых индикаторов по подпрограммам составила 86,67 %», – дал оценку специалист.

Александр Братчиков поинтересовался, как результаты Псковской области можно оценить в сравнении со средними общероссийскими показателями. Андрей Михеев признал, что сделать это проблематично, так как каждый субъект использует свою методику. Александр Братчиков отметил, что понимать эффективность своей работы в сравнении с другими региона всё-таки важно, и попросил правительство проанализировать это на основании данных Минэкономразвития. Андрей Михеев пообещал провести такую работу и проинформировать депутатов.

На заседании депутаты рассмотрели инициативу об освобождении от транспортного налога женщин в возрасте до 25 лет включительно, у которых в период с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2026 года родился первый ребенок. Льгота распространяется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Александр Братчиков поинтересовался у разработчиков законопроекта, есть ли статистика, от которой можно отталкиваться при прогнозировании количества рождённых детей женщинами до 25 лет. По словам первого заместителя председателя комитета по социальной защите Татьяны Селивёрстовой, при расчётах исходили из тысячи рождённых малышей в год, выпадающие бюджетные доходы оцениваются в 5 млн рублей.

Председатель комитета задал ещё один «житейский» вопрос: если автомобиль является совместным семейным имуществом, но оформлен на отца, попадает ли это транспортное средство под льготу. Разработчик законопроект дала отрицательный ответ. «Спорно», – высказал личное мнение по конкретной норме Александр Братчиков. В целом, члены комитета единогласно проголосовали в поддержку законопроекта.

Также на заседании комитета депутаты рассмотрели связанные с бюджетным финансированием изменения в ряд действующих государственных программ. В частности, предусматриваются необходимые средства на утверждённые губернатором Михаилом Ведерниковым мероприятия по повышению рождаемости в регионе. Меры включают единовременную денежную выплату в 100 тысяч рублей женщинам до 25 лет при рождении первенца, ежемесячную региональную выплату в 1,5 тысячи рублей до достижения ребенком возраста полутора лет, а также погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам до 300 тысяч рублей при рождении первенца.