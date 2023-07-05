Михаил Ведерников занимает второе место в медиарейтинге губернаторов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимает второе место в медиарейтинге губернаторов, сообщается в исследовании консалтинговой группы «Полилог».
Еженедельно «Полилог» анализирует медийную активность глав регионов, которые идут на выборы-2023, и определяет ключевые инфоповоды, с которыми они выходили не только в СМИ, но и в социальные сети. В рейтинге не учитываются безусловные лидеры информационной повестки — мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По итогам прошлой недели рейтинг губернаторов-медиалидеров возглавил врио Херсонской области Владимир Сальдо. Он оперативно заявил о зачистке левого берега Днепра у Антоновского моста от украинских войск.
Михаил Ведерников занял второе место. Губернатор запретил запуск фейерверков в регионе, а также заявил о намерении совместно с вузами реализовывать план противодействия терроризму. Также распространялось сообщение губернатора о двух погибших 24 июня военнослужащих Псковского гарнизона.
Топ-3 замыкает Виталий Хоценко, врио губернатора Омской области. Зампред правительства РФ Денис Мантуров посетил регион и вместе с Хоценко открыл новое химическое производство. В соцсетях обсуждают, продолжит ли представлять регион в Совфеде Елена Мизулина.
Самарский губернатор Дмитрий Азаров расположился на четвертой строчке. Губернатор в ходе Х Форума регионов России и Белоруссии предложил укреплять связи в сфере науки и технологий. А внимание авторов в Сети привлёк новый инвестпроект: в регионе откроют центр по ремонту и обслуживанию самолетов.
Замыкает пятерку лидеров глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. В СМИ освещалось заявление главы республики о ситуации с пожарами: более половины очагов зафиксировали в горах, а также на удаленных от населенных пунктов территориях. Федеральные авторы в соцмедиа обратили внимание, что Якутия стала регионом-миллионником.
В топ-10 также вошли: Станислав Воскресенский (Ивановская обл.), Сергей Цивилев (Кузбасс), Глеб Никитин (Нижегородская обл.), Александр Моор (Тюменская обл.) и Андрей Травников (Новосибирская обл.).
Юрий Шокуров представил документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Пётр Алексеенко подал документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Виктор Остренко выступил модератором первого заседания Совета молодёжных парламентов СЗФО