Михаил Ведерников занимает второе место в медиарейтинге губернаторов

13:24, 05 июля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимает второе место в медиарейтинге губернаторов, сообщается в исследовании консалтинговой группы «Полилог».

Еженедельно «Полилог» анализирует медийную активность глав регионов, которые идут на выборы-2023, и определяет ключевые инфоповоды, с которыми они выходили не только в СМИ, но и в социальные сети. В рейтинге не учитываются безусловные лидеры информационной повестки — мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По итогам прошлой недели рейтинг губернаторов-медиалидеров возглавил врио Херсонской области Владимир Сальдо. Он оперативно заявил о зачистке левого берега Днепра у Антоновского моста от украинских войск.

Михаил Ведерников занял второе место. Губернатор запретил запуск фейерверков в регионе, а также заявил о намерении совместно с вузами реализовывать план противодействия терроризму. Также распространялось сообщение губернатора о двух погибших 24 июня военнослужащих Псковского гарнизона.

Топ-3 замыкает Виталий Хоценко, врио губернатора Омской области. Зампред правительства РФ Денис Мантуров посетил регион и вместе с Хоценко открыл новое химическое производство. В соцсетях обсуждают, продолжит ли представлять регион в Совфеде Елена Мизулина.

Самарский губернатор Дмитрий Азаров расположился на четвертой строчке. Губернатор в ходе Х Форума регионов России и Белоруссии предложил укреплять связи в сфере науки и технологий. А внимание авторов в Сети привлёк новый инвестпроект: в регионе откроют центр по ремонту и обслуживанию самолетов.

Замыкает пятерку лидеров глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. В СМИ освещалось заявление главы республики о ситуации с пожарами: более половины очагов зафиксировали в горах, а также на удаленных от населенных пунктов территориях. Федеральные авторы в соцмедиа обратили внимание, что Якутия стала регионом-миллионником.

В топ-10 также вошли: Станислав Воскресенский (Ивановская обл.), Сергей Цивилев (Кузбасс), Глеб Никитин (Нижегородская обл.), Александр Моор (Тюменская обл.) и Андрей Травников (Новосибирская обл.).