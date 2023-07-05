Список иностранных слов без аналогов в русском языке закрепят в словарях

13:39, 05 июля 2023, ПАИ

В России официально закрепят перечень иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Перечень войдет в нормативный словарь русского литературного языка. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликовано на портале правовой информации.

Также в словаре зафиксируют, какие слова или значения слов не могут употребляться в сферах, где использование государственного языка РФ обязательно. К числу таких сфер относится деятельность органов власти всех уровней, судопроизводство, образование, реклама и другие.

Требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей утвердило Правительство РФ. В документе закрепляется определение нормативного словаря и устанавливается, что таковым считается словарь, являющийся основным источником информации о нормах современного русского литературного языка, который описывает его лексическую систему и не содержит фактов, противоречащих современному употреблению слов.

Нормативный словарь сформируют на основе толкового, орфоэпического, орфографического и фразеологического словарей русского языка, а также словарей синонимов, антонимов, паронимов, омонимов, топонимов, сокращений и аббревиатур. Такие словари будут издаваться и распространяться в электронном виде, их нужно будет переиздавать не реже одного раза в пять лет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов при использовании русского языка как государственного. Согласно проекту закона, при использовании русского языка как государственного будет недопустимо использование иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.