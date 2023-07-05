Выставка коллекционных флаконов духов открылась в Новоржеве

17:00, 05 июля 2023, ПАИ

Необычная выставка коллекционных флаконов духов «Париж – Новоржев» открылась в районном Доме культуры. Об этом пишет газета «Земля новоржевская».

Экспозиция составлена из личной коллекции флаконов духов Виктории Палиловой. На выставке представлены марки, известные на протяжении XX века и современности.

Виктория Палилова – жительница Санкт-Петербурга. В Новоржевском районе проводит дачный сезон в деревне со своей семьёй.

«Виктория собрала эту удивительную красоту за несколько лет. Привела в порядок свои флакончики, собрала флаконы у своей матери и её подруг, которые также бережно хранили любимые когда-то ароматы, оставшиеся в подарок от любимых или купленные самостоятельно», – рассказали организаторы экспозиции.

Как отметили в редакции газеты, на выставке представлена лишь малая часть экспонатов, а полную коллекцию жители Новоржевского района могут увидеть в частном музее «Домик в деревне» в деревне Лобаново.