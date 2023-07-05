Жару прогнозируют в Псковской области 6 июля
6 июля в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем пройдут кратковременные дожди, местами будут ливни и грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Вечером ветер сменится на западный и усилится до 5-10 метров в секунду. При грозе могут быть и более сильные порывы.
Температура по области ночью +6…+11 градусов, днем +24…+29 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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