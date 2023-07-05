Десять многодетных семей Псковской области получат автомобили

14:56, 05 июля 2023, ПАИ

Совет по делам многодетных семей Псковской области определил десять победителей ежегодного регионального конкурса на предоставление многодетным семьям автомобилей «Газель Next». Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Из Пскова победили следующие семьи: Андреевых, Семеновых и Шоха, а из Великих Лук – семьи Борнелер и Ефимовых. Также победили семья Васильевых из Острова, Гречиных из Усвят, Громовых из Великолукского района, Крыловых из Печор и Рыбачёк из Плюссы.

На этой неделе победителям вручат ключи от новых автомобилей.

Напомним, что более 40 многодетных семей из региона претендовали на звание лучших. В своих визитках участники рассказывали об особенностях своих семей, хобби каждого домочадца и совместных увлечениях.