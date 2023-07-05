Лекарства от диабета на 2 млн рублей изъяла Псковская таможня у гражданина Молдавии
Лекарства от диабета на 2,3 млн рублей изъяла Псковская таможня у гражданина Молдавии на посту «Убылинка» на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.
Гражданин Молдавии при въезде в Россию не задекларировал 37 упаковок Ozempic, 0,5 mg и 48 упаковок Ozempic, 1 mg. Препарат является рецептурным лекарством и назначается только врачом. Применяется при лечении диабета второго типа и ожирении.
В отношении гражданина Молдавии возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих декларированию).
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 июля 2023
Экс-начальницу псковского почтового отделения осудили за присвоение почти 500 тысяч рублей