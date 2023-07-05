Лекарства от диабета на 2 млн рублей изъяла Псковская таможня у гражданина Молдавии

14:30, 05 июля 2023, ПАИ

Лекарства от диабета на 2,3 млн рублей изъяла Псковская таможня у гражданина Молдавии на посту «Убылинка» на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Молдавии при въезде в Россию не задекларировал 37 упаковок Ozempic, 0,5 mg и 48 упаковок Ozempic, 1 mg. Препарат является рецептурным лекарством и назначается только врачом. Применяется при лечении диабета второго типа и ожирении.

В отношении гражданина Молдавии возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих декларированию).