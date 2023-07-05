Основные требования к участникам форума «Истоки» назвал организатор

15:35, 05 июля 2023, ПАИ

Серьёзный конкурсный отбор необходимо пройти для того, чтобы стать участником смены Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» в Центре компетенций, организованного на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Отбор участников прошлого года подразумевал конкурс десять человек на место. Об этом заявил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Иван Радько на брифинге в медиацентре ПАИ.

По словам организатора, во-первых, для участников существует возрастной ценз в зависимости от тематики заезда форума.

«В первом заезде самый младший возраст участников – семь лет. Три следующих – 18-35 лет в зависимости от тематики. В «Школе молодого патриота» – в четвёртой смене – участвуют школьники 14-17 лет», – отметил Иван Радько.

Во-вторых, важно, чтобы деятельность потенциальных участников соответствовала направлениям, тематикам и требованиям заездов форума. Кроме того, необходимо авторизоваться на сайте ФГАИС «Молодёжь России» и заполнить анкету на участие.

Отметим, форум «Истоки» пройдёт с 5 июля по 23 августа. Всего организуют четыре заезда по разным тематическим направлениям: «Семейные ценности», «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Подать заявку на заезды можно согласно датам регистрации, на сайте ФГАИС «Молодёжь России».

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.