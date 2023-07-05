Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Основные требования к участникам форума «Истоки» назвал организатор

Серьёзный конкурсный отбор необходимо пройти для того, чтобы стать участником смены Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» в Центре компетенций, организованного на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Отбор участников прошлого года подразумевал конкурс десять человек на место. Об этом заявил руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Иван Радько на брифинге в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

По словам организатора, во-первых, для участников существует возрастной ценз в зависимости от тематики заезда форума.

«В первом заезде самый младший возраст участников – семь лет. Три следующих – 18-35 лет в зависимости от тематики. В «Школе молодого патриота» – в четвёртой смене – участвуют школьники 14-17 лет», – отметил Иван Радько.

Во-вторых, важно, чтобы деятельность потенциальных участников соответствовала направлениям, тематикам и требованиям заездов форума. Кроме того, необходимо авторизоваться на сайте ФГАИС «Молодёжь России» и заполнить анкету на участие.

Отметим, форум «Истоки» пройдёт с 5 июля по 23 августа. Всего организуют четыре заезда по разным тематическим направлениям: «Семейные ценности», «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Подать заявку на заезды можно согласно датам регистрации, на сайте ФГАИС «Молодёжь России».

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 июля 2023

Утверждение зоны охраны, регионального звания и знака губернатора согласовали депутаты
05 июля 2023

Как повторно использовать винные пробки, расскажут псковичам
05 июля 2023

Банк ДОМ.РФ составил рейтинг городов по открытию вкладов
05 июля 2023

Генеральный план Печор утвердили в Псковской области
05 июля 2023

Новые условия проживания и обучения созданы для участников форума «Истоки»
05 июля 2023

Прощание с псковской журналисткой Викторией Голубковой состоится 7 июля
05 июля 2023

Десять многодетных семей Псковской области получат автомобили
05 июля 2023

О первой смене форума «Истоки» рассказал организатор

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...