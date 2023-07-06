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Общество

Опубликована программа праздника Ивана Купалы в Полистовском заповеднике

Программу праздника Ивана Купалы в Полистовском заповеднике, который пройдёт 15 июля, опубликовали в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Полистовский заповедник

Купала – один из аграрных праздников восточных славян. По мнению некоторых исследователей, праздник отмечался в день летнего солнцестояния, то есть 21 июня. Есть у праздника и христианские корни: по времени он совпадает с Рождеством Иоанна Крестителя – 24 июня. 

Сам праздник начинается в деревне Гоголево Локнянского района в 16:00.

Программа праздника в деревне Гоголево:

  • с 16:00 до 18:00 будут проходить творческие мастер-классы;
  • с 16:00 до 17:30 – мобильный планетарий в Доме культуры;
  • с 16:00 до 17:30 – мастер-классы от Детского технопарка «Кванториум. Псков»;
  • с 16:00 до 18:00 – деревенская почта, где все желающие смогут отправить открытку с рецептом полистовской кухни в любую точку России;
  • с 16:30 до 17:30 – посещение деревенского храма;
  • в 16:30 и 17:00 – ботанический квест на поиск цветка папоротника;
  • с 16:30 до 18:00 – игровая программа для детей от «Игры нашего двора»;
  • с 17:00 до 18:00 – мини-экскурсия на болотоходах (по отдельной записи);
  • в 17:00 и 17:30 – начало экскурсий на маршрут «Люди и леса» (по отдельной записи, продолжительность одной экскурсии два часа);
  • с 18:00 до 20:00 – концертная и игровая программа;
  • с 18:00 до 19:00 – мастер-класс по плетению венков;
  • с 19:30 до 20:00 – костёр и пускание венков (в зависимости от погодных условий);

В течение всего праздника будет проходить ярмарка, где можно попробовать деревенское угощение, а также организована фотозона, посещение музея и посещение экокласса.

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