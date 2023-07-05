Участок улицы Псковской отремонтируют в Порхове к июню 2024 года

16:59, 05 июля 2023, ПАИ

Участок улицы Псковской отремонтируют в Порхове к июню 2024 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно контракту, за ремонт участка автодороги от улицы Пушкина до Комсомольской набережной заказчик готов заплатить 19,6 млн рублей.

Также в Псковской области планируют отремонтировать участок улицы Клавы Назаровой в Острове. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, уже определён подрядчик, который будет работать на объекте.

Работы должны быть завершены до 15 ноября 2023 года. Цена контракта – 2,1 млн рублей.

Отметим, в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.