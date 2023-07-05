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Участок улицы Псковской отремонтируют в Порхове к июню 2024 года

Участок улицы Псковской отремонтируют в Порхове к июню 2024 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. 

Фото: Арсений Тимашов

Согласно контракту, за ремонт участка автодороги от улицы Пушкина до Комсомольской набережной заказчик готов заплатить 19,6 млн рублей. 

Также в Псковской области планируют отремонтировать участок улицы Клавы Назаровой в Острове. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, уже определён подрядчик, который будет работать на объекте. 

Работы должны быть завершены до 15 ноября 2023 года. Цена контракта – 2,1 млн рублей. 

Отметим, в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

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