Команда RT снимает в «Михайловском» сюжет о Пушкине

17:28, 05 июля 2023, ПАИ

Сегодня, 5 июля, в Государственном Пушкинском заповеднике работает съёмочная группа телеканала Russia Today — редакции, занимающейся подготовкой контента для вещания на Россию, страны СНГ и Балтии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Репортёры готовят материалы для рубрики «Незабытые истории». Речь в запланированных статье и видеосюжете пойдёт об истории разминирования могилы А. С. Пушкина в Святогорском монастыре.

В «Михайловском» съёмочной группе предоставили возможность работать не только на территории усадьбы поэта и в некрополе Ганнибалов и Пушкиных, но и в научном архиве — с документами, в которых зафиксирована история тех дней. Документалистов, среди прочего, интересовали и подробности гибели сапёров, которые разминировали захоронение, и воспоминания местных жителей об этих событиях.

В съёмках для Russia Today участвовали директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич и хранитель могилы Пушкина в Святогорском монастыре, научный сотрудник заповедника Андрей Васильев. Подробный комментарий журналистам дала и методист Пушкинского заповедника Елена Хмелёва, подробно занимавшаяся темой «Пушкиногорье в годы Великой Отечественной войны» и записавшая множество воспоминаний местных жителей и ветеранов-освободителей.

Публикация по итогам работы журналистов RT на сайте телеканала намечена на день освобождения Пушкинских Гор от немецко-фашистских захватчиков — 12 июля.