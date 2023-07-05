Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Команда RT снимает в «Михайловском» сюжет о Пушкине

Сегодня, 5 июля, в Государственном Пушкинском заповеднике работает съёмочная группа телеканала Russia Today — редакции, занимающейся подготовкой контента для вещания на Россию, страны СНГ и Балтии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Пушкинского заповедника. Журналисты RT ведут съёмку военных документов в научном архиве «Михайловского»

Репортёры готовят материалы для рубрики «Незабытые истории». Речь в запланированных статье и видеосюжете пойдёт об истории разминирования могилы А. С. Пушкина в Святогорском монастыре. 

В «Михайловском» съёмочной группе предоставили возможность работать не только на территории усадьбы поэта и в некрополе Ганнибалов и Пушкиных, но и в научном архиве — с документами, в которых зафиксирована история тех дней. Документалистов, среди прочего, интересовали и подробности гибели сапёров, которые разминировали захоронение, и воспоминания местных жителей об этих событиях. 

В съёмках для Russia Today участвовали директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич и хранитель могилы Пушкина в Святогорском монастыре, научный сотрудник заповедника Андрей Васильев. Подробный комментарий журналистам дала и методист Пушкинского заповедника Елена Хмелёва, подробно занимавшаяся темой «Пушкиногорье в годы Великой Отечественной войны» и записавшая множество воспоминаний местных жителей и ветеранов-освободителей. 

Публикация по итогам работы журналистов RT на сайте телеканала намечена на день освобождения Пушкинских Гор от немецко-фашистских захватчиков — 12 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 июля 2023

ВИДЕО. В Покровской башне в Пскове снимают сериал
05 июля 2023

Приложение «Мобильная УИК» апробируют в 11 муниципалитетах Псковской области

05 июля 2023

Семья Крыловых из Печор получит микроавтобус
05 июля 2023

В Псковской области простились с погибшим участником СВО

05 июля 2023

В центре Струг Красных спилили аварийное дерево

05 июля 2023

Трассу в Печорском районе ремонтируют по нацпроекту

05 июля 2023

Детские сады планируют построить в Изборске и Паниковичах
05 июля 2023

Локнянские пенсионеры посетили Ржев и памятник Советскому солдату

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...