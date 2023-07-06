«На недельку, до второго»: какие заповедные места региона хотят открыть для себя псковские випы

14:19, 06 июля 2023, ПАИ

О своих туристических открытиях и впечатлениях от поездок по Псковской области рассказали спикеры медиацентра Псковского агентства информации. Сегодня мы узнаем, где в регионе самый красивый берег, самая интересная усадьба, самая необычная церковь и какие фрески красивее флорентийских.

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова:

– Все места, которые я посещаю в Псковской области, для меня настоящие открытия. Есть, конечно, родные места, так как я коренная жительница Псковской области, в которых я бываю во время отпуска. Все это впечатляет, воодушевляет и, конечно, стимулирует на дальнейшее развитие туризма в Псковской области.

Сейчас я посещаю много городов, много регионов, но и культура, и история, и архитектура, и природа, и активный турбизнес, мне кажется, всё это одновременно есть только в Псковской области.

Я почти всегда на работе. Если еду в деловых целях на форумы, фестивали, другие мероприятия и предлагаются какие-то форматы, как провести свободное время, я всегда стараюсь воспользоваться этим. Так можно позаимствовать какие-то фишки, а потом внедрить их в Псковской области.

Заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова:

– Псковская область богата именами, но, к своему большому стыду, не всё мы ещё изведали и узнали. Конечно, отмечу Пушкинские Горы и Пушкинский заповедник – это очень-очень. Там я знаю всё до каждого камешка, до каждой травинки. Или вот я побывала в усадьбе «Алтун» в Новоржевском районе. Мне там очень понравилось: красиво и интересно. Территория обустроена замечательно.

К своему огромному стыду, я так и не доехала до усадеб Римского-Корсакова. А когда услышала про пожар, мне стало страшно за это сокровище. Но говорят, её восстанавливают. Конечно, очень хочется туда доехать. Ведь все мы слушали его оперы, поэтому очень хочется приехать и увидеть, как он жил. Вот туда еще я не добралась, постараюсь это исправить.

Начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев:

– Туристические места – свой дачный участок и газонокосилка. По роду деятельности я посетил практически все туристические места, все озера и небольшие городки. Печоры, например, вообще исхожены вдоль и поперёк.

Но времени на всё зачастую не хватает. Вот хорошо, когда приезжают коллеги из других регионов и им нужно показать Псковскую область. Тогда, пожалуй, только и получается куда-то поехать.

Самое большое впечатление на меня произвели посещение подземной церкви на острове Белова и местный батюшка, которого, к сожалению, уже нет в живых. Я к священнослужителям немного настороженно отношусь, но вот с ним было очень приятно пообщаться. Такое же впечатление оставил батюшка из церкви в Выбутах.

Тренер чемпионки России по лёгкой атлетике Натальи Спиридоновой Екатерина Алексеева:

– Для меня было открытием, что у нас есть база «Лукоморье» с прекрасным берегом на Псковском озере. Там вообще всё организовано: батуты, с которых дети съезжают в озеро, какие-то качалочки, шезлонги, зонтики. Там тебе и теннис настольный, и волейбольная сетка, и баскетбольные кольца, и всевозможные качели для детей.

Я все время занята, ничего не вижу, не успеваю, а тут меня пригласили. Было неожиданно, что у нас есть такой хороший берег, где можно культурно и спокойно отдохнуть.

Генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин:

– Самое яркое место – Пушкинский заповедник, довлатовские места. Там есть буквально всё, включая множество ярких воспоминаний, мы ведь там кино снимали, поэтому для меня у этих мест особая аура. Причём в любое время года.

Ещё одна яркая точка – Печоры. Это про историю, про древности. Там своя сила и энергия. Всё это завораживает. В том числе и сказочные места Изборска с водопадами, лебедями и всей этой красотой.

Я пока не успел доехать до Чудского озера. Вот хочу посмотреть и его, и монумент в честь Александра Невского. Это в моих планах.

Ректор Великолукской ГСХА Юлия Фёдорова:

– В эти выходные я, к своему стыду, сподобилась первый раз посетить Мирожский монастырь, хотя много раз ездила мимо. Посещение этой святыни и знакомство с фресками стало для меня культурным и духовным потрясением. Ещё хочется отметить качественную работу наших экскурсоводов.

Полтора часа в монастыре стали глубоким духовным открытием, встречей со своими корнями, со своей историей. На мой взгляд, это ничуть не хуже Дома-музея Данте во Флоренции.

Ещё я никогда не была в музее Мусоргского. Да, близко, и мы все время думаем, что вот же это, совсем недалеко, что вот сейчас освободимся и туда… Но постоянно откладываешь. А я уверена, что там можно узнать много нового и интересного, открыть для себя этого замечательного композитора.

Заведующая Центром непрерывного образования Великолукской ГСХА (ответственный секретарь приемной комиссии) Нина Полторакова:

– Мы очень любим семьей путешествовать по Псковской области и делаем это постоянно. В принципе, мы посетили всё, но мне бы хотелось повторить Изборск и Печоры. Я люблю туда ездить.

Мы обожаем и Пушкинские Горы, и Михайловское, и Тригорское, и Петровское. Не сосчитать, сколько раз мы там побывали. Единственное, куда я не попадаю каждый раз, – это Пушкинский праздник поэзии. С каждым годом это мероприятие всё интереснее, всё шикарнее, поэтому моя мечта – попасть, наконец, на Пушкинский праздник.

Добавлю, что, когда к нам приезжают гости, мы в обязательном порядке везём их по маршруту из Великих Лук до Пскова, потом в Печоры и Изборск.

Руководитель Управления лекарственного и медицинского обеспечения Псковской области Татьяна Кузьмина:

– Я обожаю Печоры, Изборск… Мечтаю в очередной раз погулять по Пушкинским Горам, по этим холмам и равнинам. Хотела попасть на Пушкинский праздник, но, к сожалению, не случилось из-за работы.

Я бы ещё съездила в Творожковский монастырь в Струго-Красненском районе. Это женский монастырь, действующий. Там старинные иконы. Как-то в последнее время больше хочется прикасаться именно к такому: к истокам православия.