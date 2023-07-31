Как в Псковской области борются с киберпреступлениями среди детей, рассказала эксперт

11:55, 31 июля 2023, ПАИ

Как в Псковской области борются с киберпреступлениями, жертвами которых становятся дети, какие виды кибермошенничества распространены в регионе, часто ли родители обращаются за помощью и проводят ли в школах беседы о том, как правильно себя вести в сети Интернет, – в интервью с начальником областного отдела по делам несовершеннолетних Ириной Зориной.

– Обращаются ли люди за помощью в полицию в случае киберпреступлений, где жертвами стали дети?

– Случаев кибермошенничества в отношении несовершеннолетних чаще всего не бывает, поскольку у нас несовершеннолетние не обладают, скажем так, какими-то материальными ценностями, на которые могут произойти те или иные преступные посягательства. Например, дети не особо участвуют в купле-продаже, где происходят кибермошенничества, когда человек осуществляет покупку и его просто «кидают на деньги», грубо говоря.

Если говорить об общей кибербезопасности, то да, есть случаи участия детей в каких-то мероприятиях в интернет-пространстве, но это больше связано с деструктивными проявлениями, скажем так, это вовлечение детей в какие-то суицидальные группы. Это вроде и не преступление, с одной стороны, если это не доведено до конечного этапа, самоубийства или ещё чего-то. Либо это может быть участие детей в деструктивных группах, которые против власти, против СВО и всего остального. Вот такие моменты есть.

– А кто именно занимается такими видами преступлений?

– Такими моментами у нас занимается УМВД совместно с центром молодёжных инициатив, который создан при правительстве Псковской области. Центр обладает материальными возможностями, позволяющими обнаружить, что ребёнок вовлечён в противоправную деятельность, не когда обратились родители, а заранее.

– Но, получается, есть случаи, когда родители подростков обращаются за помощью?

– Да, но чаще всего это обращения даже не конкретно к сотрудникам полиции. Например, мы получаем такие сообщения от уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой. Человеку иногда проще обратиться к гражданскому лицу, а не к сотруднику полиции, тем более что у нас уполномоченные всегда открыты для диалога, все контактные данные, даже личные телефоны даны, поэтому обращаются к ней, а она уже сообщает нам.

– Правильно понимаю, что это связано ещё и с тем, что, пока дети учатся в школе, с уполномоченным по правам ребёнка также связываются учителя?

– Да. Достаточно активно в этом участвуют классные руководители учащихся старшего звена. Фактически каждый учитель имеет доступ к страничке каждого своего ученика в социальной сети, и они тоже подают нам сигналы.

Инспектор по делам несовершеннолетних, который обслуживает школу на своей территории, может прийти, и ему поступит такое сообщение. Это не говорит о том, что мы сразу всё регистрируем и выносим какие-то решения. Иногда требуется просто психологическая помощь или достаточно разговора, чтобы пресечь то или иное действие.

– Скажите, правильно я понимаю, что в школе сейчас проводятся различные беседы с детьми насчёт того, как нужно себя правильно вести в сети Интернет?

– Да, конечно! Беседы проводятся и сотрудниками полиции, и всеми заинтересованными органами субъектов профилактики, теми, кто имеет компьютерную грамотность и работает с интернетом. Детям всё разъясняется.

Но чаще всего всё равно идёт работа с родителями, потому что только они могут заметить изменения в поведении своих детей и вовремя забить тревогу. Именно родителям говорим о возможностях, как можно заблокировать тот или иной сайт, куда случайным образом попал их ребёнок, как оказать психологическую помощь, куда обратиться. Всё это разъясняется.

Ежегодно в начале и на протяжении года на единых родительских собраниях, которые проходят при комитете образования, выступают специалисты различных структур. На них присутствуют и сотрудники УМВД, и, как я упоминала ранее, сотрудники центра молодёжных инициатив, психологи. Мы все собираемся и в очередной раз объясняем родителям, что нужно делать.

– А не могли бы вы дать пару рекомендаций именно детям, как вести себя в сети Интернет?

– Детям можно посоветовать, чтобы они не закрывались в случае каких-то угроз, напастей со стороны ботов или лиц, которые курируют все эти сайты. Когда угрожает опасность, важно, чтобы ребёнок не замыкался и говорил об этом родителям.

Иногда детей запугивают угрозой неприятностей их родителям или младшим братьям и сёстрам, все нужные для мошенника сведения ребёнок как раз таки сообщает сам. Вторая рекомендация детям – не сообщать данные о себе и своей семье неизвестным лицам, с которыми им приходится общаться в социальной сети или на любом другом сайте.

– Допустим, если взять последние пять лет, увеличилось ли количество таких преступлений и киберопасностей?

– На самом деле одна опасность сменяет другую. Если те же пять лет назад у нас доминировала в сети Интернет такая опасность, как группа «Синий кит», которая призывала детей к суициду, то сейчас всё это преобразуется, это никуда не исчезает, всё это есть, но в других формах, поэтому опасность всегда есть. Просто появляется много различных форм, которые мы пытаемся найти быстрее, чем дети, опять-таки с помощью специалистов и предотвратить те или иные последствия.

– Как я поняла, работа в этом направлении ведётся активная, а для детей и родителей главное – обращать внимание на все те вещи, которые вы озвучили ранее.

– Да-да, конечно. Если обратиться к статистике кибермошенничеств, то сейчас у нас большая проблема, связанная с информационными технологиями, большое количество преступлений мошенников, сообщения о которых мы видим каждый день. К сожалению, взрослые используют детей: дети у нас имеют возможность заработка, и они выступают курьерами при получении денег.

Кроме того, к киберпреступлениям, которые совершаются детьми, можно отнести и такую проблему, как снятие денег с найденных банковских карт, которые ребята находят на улице: они считают, что это обыкновенная находка, но на самом деле это является достаточно тяжким преступлением с тяжёлыми последствиями.

О таких опасностях мы детей тоже предупреждаем, но кто-то нас слышит, кто-то нет. Мы считаем, эти преступления тоже относятся к сфере информационных технологий, поскольку это всё-таки использование бесконтактного способа оплаты, это тоже связано с интернетом. Для детей, совершающих данные проступки, могут быть серьёзные последствия: безобидные, казалось бы, действия со стороны несовершеннолетних, однако это является тяжким преступлением.

– Правильно понимаю, что речь идёт о статистике мошенничеств, жертвами которых стали пенсионеры и другие люди? Получается, к этим преступлениям привлекают и детей?

– Да, причём чаще всего наказание несут дети, потому что их выявляют, а те лица, которые их вовлекли, к сожалению, пока оказываются безнаказанными. Пока ещё ни один взрослый не привлечён за вовлечение несовершеннолетнего в такой вид преступлений.

– Спасибо вам за информацию! Надеюсь, что люди начнут больше внимания уделять своей кибербезопасности.