Водитель госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля

20:12, 05 июля 2023, ПАИ

В Пустошке на улице Революции у дома №32 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом ПАИ сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал водитель. Он госпитализирован в медучреждение.

По словам очевидцев, у места происшествия ведутся ремонтные работы, территория ограждена треногами и лентой, водитель их своевременно не заметил. В результате чего, уходя от ограждения, зацепился за бровку.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.