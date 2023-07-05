Локнянские пенсионеры посетили Ржев и памятник Советскому солдату

20:49, 05 июля 2023, ПАИ

Делегация ветеранов и пенсионеров Локнянского района совершила поездку в город Ржев. Ветераны посетили Ржевский мемориал на трассе Рига - Москва, побывали в музее, поклонились Советскому солдату, сообщила ПАИ газета «Восход».

«Величественный монумент и оформление вокруг него очень впечатлили нас. Мощно, красиво, торжественно! Не смогли сдержать слёз, когда смотрели видеоматериалы в музее Ржевского мемориала о боях под Ржевом и бесчинствах фашистов», - поделилась участница экскурсии пенсионерка Вера Зайцева из деревни Прискуха.

«Восхищаемся величием и мощью создания такой памяти о воинах на века, удивляемся таланту и художественному замыслу создателей этого комплекса. Особенно завораживает внимание в ночное время, когда включена подсветка. Невозможно проехать мимо, чтобы не отдать дань памяти погибшим, поклониться солдату. Это трудно описать словами, надо увидеть своими глазами», – сообщили Елена Кургузова и Нина Вальнер из деревни Миритиницы.