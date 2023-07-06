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Аграфена Купальница наступила по народному календарю

Аграфена Купальница наступила по народному календарю. Этот праздник у славянских народов ассоциировался с любимым летним времяпрепровождением — купанием, пишет calend.ru.

Фото: Изборский музей-заповедник

По всему северу России, и особенно в Вологодской губернии, крестьяне заготавливали в этот день банные веники на целый год. Для этого бабы и девки после обеда запрягали лошадь и уезжали в лес ломать молодые березовые ветки. Иногда веники делали из различных пород лиственных деревьев и растений, тогда в каждый веник входило по ветке: от березы, ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины, рябины и других растений.

Одним из веников пользовались в этот день в бане, другими обряжали недавно отелившихся коров, третьи перебрасывали через головы или бросали на крыши бань с целью узнать будущее (если веник упадет вершиной к погосту, то бросающий умрет, а если не вершиной, то останется жив).

На Аграфену обязательно мылись и парились в банях, используя при этом для исцеления от болезней разные лечебные травы. На праздник делалась обетная каша, складчиной, для нищих. 

Как и на Ивана Травника, в день Аграфены Купальницы отчаянные мужики и бабы в глухую полночь снимали с себя рубахи и до утренней зари рыли коренья или искали в заветных местах клады. А знахари, ложась спать, читали самодельные молитвы.

Очень оригинален также обычай, встречаемый в ряде регионов. В день Аграфены Купальницы все девушки, взрослые и подростки, ходили в своих лучших нарядах по домам и просили: «Умойте». В переводе на обычный язык это значит — дайте что-нибудь из девичьих украшений: серьги, ленточки, бусы и прочее.
 

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