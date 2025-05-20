Екатерина Ершова: Проблематику земельных участков необходимо изучать до их приобретения

17:56, 20 мая 2025, ПАИ

Важность изучения особенностей земельного участка до его приобретения отметила генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 20 мая.

«Основная задача, которая стоит перед нами, – это предостеречь, потому что площадка для реализации проекта – это ключевая составляющая, на которую непосредственно выделяют и финансирование, и время», – сказала она.

При этом обращаться за консультациями лучше всего на первичном прединвестиционном этапе. «Когда участок уже куплен и выявлена проблематика – это подлежит разрешению, обсуждению реализации объекта, но мы уж выходим на долгосрочную работу. Строительный сезон теряется, и есть разные уровни проблематики, разрешение которых занимает от 14 дней до полутора лет», – отметила Екатерина Ершова.

Она также добавила, что информационные ресурсы достигли того уровня развития, когда самостоятельно пользователь может получить всю необходимую информацию, а «не смотреть на выписки, которые могут быть неактуальными».