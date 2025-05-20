Россияне стали чаще выбирать универсалы и хетчбэки

17:49, 20 мая 2025, ПАИ

Недорогие универсалы и хетчбэки стали чаще выбирать покупатели автомобилей в России. При этом продажи седанов и внедорожников снизились, пишет издание «Известия» со ссылкой на экспертов компании «Газпромбанк Автолизинг».

В апреле на автомобили отечественных брендов пришлось 33,6 тысячи сделок. Это на 13,2 тысячи, или на 28 %, меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего россияне выбирают недорогие автомобили. Это универсалы и хетчбэки, которые автолюбители считают наиболее практичными.

В разрезе долей рынка на отечественные марки пришлось в апреле этого года 33,5 %. Это на один процентный пункт меньше, чем в 2024 году. Эксперты считают, что в скором времени отечественные машины нарастят рыночную долю. Это связано и с появлением различных новинок на рынке, как, например, машины Lada Iskra.