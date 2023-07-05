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В Островском лагере прошел День карьеры

В профильном лагере «Поверь в себя - 2023» на базе СОЦ «Юность» в Островском районе прошел День карьеры, сообщили в газете «Островские вести».

Профильная смена ценностно ориентированной программы «Поверь в себя - 2023» продолжает работу в Псковской области. В профильном лагере состоялся День карьеры. В нем поучаствовали представители Управления Госавтоинспекции по Псковской области, кинологи и представители Министерства обороны, а также гости из МЧС, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

 
На тематических площадках подростки познакомились с представителями разных профессий, ознакомились со специальными средствами, которые используются в работе, задали вопросы об учебных заведениях, где проходит подготовка и обучение. Служебная собака Центра кинологической службы МО МВД России «Опочецкий» по кличке Зося подготовила для ребят свои показательные выступления: продемонстрировала знание специальных команд, а также нашла спрятанную на территории загородной базы закладку - имитацию взрывчатого вещества. 
 
Представители Управления Госавтоинспекции по Псковской области провели с детьми увлекательную беседу в игровой форме. Особый интерес у подростков вызвал служебный автомобиль и его оборудование, а некоторым даже посчастливилось посидеть за рулем патрульного авто и включить специальные проблесковые маячки и сигналы. 
 
Военнослужащие рассказали участникам смены о боевом опыте, а также о том, почему они решили стать военными. Ребятам было интересно узнать, как проходит обучение в военных учебных заведениях. 
 
Представители МЧС показали ребятам, какое оборудование возят с собой на экстренные вызовы, как управляться с огнетушителем, показали развертывание пожарного шланга и надевание экипировки на время. 
 
В дальнейшем подростков ждали тренинговые программы, которые помогут им приобрести опыт общения со своими сверстниками, навыки самореализации в общественно полезном пространстве, а также задания, позволяющие в полной мере раскрыть их творческий потенциал.

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