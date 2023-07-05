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Общество

Цены производителей овощей ниже прошлогодних, заявил Минсельхоз

Отпускные цены производителей большинства видов овощной продукции в России сейчас ниже прошлогодних, сообщил Интерфакс со ссылкой на Минсельхоз.

Так, цены на картофель ниже на 43,8%, свеклу - на 25,3%, морковь - на 19,7%, томаты - на 5,7%. Яблоки в настоящее время дешевле на 16,8%, чем годом ранее. Причем на отдельные категории продукции цены производителей за последнюю неделю продолжили снижаться. Так, картофель подешевел на 0,2%, свекла - на 4%, огурцы и томаты - на 3,7% и 1,3% соответственно.

«Ценовая ситуация на рынке плодоовощной продукции стабильна», - подчеркивает ведомство.

По данным Минсельхоза, отпускные цены на такие продукты, как сахар, мясо кур и яйца, за прошедший год выросли существенно меньше инфляции - примерно на 4-6%.

Как сообщил Росстат, рост потребительских цен на плодоовощную продукцию с 27 июня по 3 июля ускорился до 0,5% с 0,3% неделей ранее.

Как отметила председатель генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова, прошлогодний запас овощей уже закончился и овощи «борщевого набора», которые продаются сейчас, - это ранние овощи нового урожая.

«Они, во-первых, поступают не только из южных регионов РФ, но и из стран СНГ - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Это и логистические расходы, и не очень большой объем предложения. Через пару недель после повсеместного поступления в продажу нового урожая ситуация должна нормализоваться», - прогнозирует она.

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