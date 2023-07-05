ВИДЕО. Более 90% осужденных Псковской области работают на производстве
В Псковской области 92% осужденных заняты на производстве, передает корреспондент «Первого Псковского».
Помочь осужденным встать на путь исправления и начать приносить пользу обществу – ключевые цели уголовно-исполнительной системы России. Съемочная группа «Первого Псковского» побывала в одном из исправительных учреждений и узнала детали организации трудоустройства. Все подробности - в сюжете Никиты Черкашина.
Комментарии: 0 Обсудить >>>