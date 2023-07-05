Роспотребнадзор рекомендует купаться только в оборудованных местах

23:54, 05 июля 2023, ПАИ

В не разрешенных для купания водоемах можно заразиться гепатитом, холерой или тифом, сообщили эксперты Российской газеты.

Роспотребнадзор советует купаться только там, где официально разрешено. Иначе есть риск подхватить в пруду вирусный гепатит, холеру, брюшной тиф и десятки других заболеваний.

В ведомстве напоминают, что обычно зоны, где официально разрешено купание, оборудованы спасательными постами. Если спасатели с утра вывешивают белый флаг, то с водой все нормально - можно поплескаться от души. Если появляется «черная метка» (флаг, шарик черного цвета), то в воду лучше не лезть. Специально спасатели никого из воды не выгоняют. Человек должен сам оценить возможные риски для своего здоровья.

Если вода и песок признаны санитарными службами не соответствующими нормам, то можно заразиться вирусными и бактериальными инфекциями, паразитарными и грибковыми заболеваниями, в том числе ротавирусом, церкариозом, лямблиозом, гепатитом А и рядом других.

Если же очень хочется искупаться вдали от цивилизации, в каком-нибудь «диком» озере или речке, то тоже стоит соблюдать ряд рекомендаций. В Роспотребнадзоре напоминают, что не подходят для купания озера и пруды, в которых живут водоплавающие птицы.

Утки, гуси, чайки, другие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать церкариоз - заболевание в виде кожных реакций и последующим аллергическим дерматитом. Появляется так называемый зуд купальщика. Это, конечно, не смертельно, но крайне неприятно.

Если поблизости с прудом, рекой или озером имеются сельскохозяйственные угодья, свалка - это означает, что с поверхностными ливневыми стоками в водоем попадают биогенные загрязнители - яйца гельминтов аскарид, тениид, эхинококка, цист лямблий, кишечные палочки, сальмонеллы и другие возбудители кишечных инфекционных и паразитарных болезней.

В тех случаях, когда рядом с речкой или другим водоемом есть промышленное предприятие, автомобильная магистраль, вода может быть загрязнена тяжелыми металлами.

Все эти опасности поджидают купальщиков не только в стоячей воде, но и в водоемах с проточной водой. Поэтому лучше обойти такой пруд стороной, чем потом глотать таблетки и бегать по врачам.