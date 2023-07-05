Законопроект об установлении штрафа за опасное вождение внесут в Госдуму

00:12, 06 июля 2023, ПАИ

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об установлении штрафа в 5 тысяч рублей и лишении водительских прав за умышленное опасное вождение на дороге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы думского комитета по труду Ярослава Нилова.

Повторное нарушение повлечет штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до одного года.

Авторы инициативы убеждены, что причиной 80% ДТП на дорогах служат именно опасная езда и наплевательское отношение к другим водителям. Депутаты также отмечают, что обязательным условием для привлечения водителя к административной ответственности будет наличие доказательств в виде фото- или видеофиксации.

На сегодняшний день в законе не предусмотрена административная ответственность за опасное вождение.